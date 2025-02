Luca Telese aggredito all’Esquilino: scontro con un ex consigliere comunale

Disavventura per il giornalista Luca Telese a Roma, coinvolto in una lite con Andrea “Tarzan” Alzetta durante un’assemblea pubblica sulla riqualificazione di piazza Pepe, avvenuta il 2 febbraio. La discussione verteva sull’installazione di una cancellata per proteggere gli spazi pubblici, con Telese che ha sostenuto la necessità di tutelare le aree verdi, ma la sua proposta è stata percepita come una provocazione da parte di Alzetta. L’escalation verbale ha portato a un tentativo di aggressione fisica da parte di Alzetta, che ha colpito accidentalmente una donna presente. Nonostante l’intervento della Digos, Telese ha deciso di non sporgere denuncia, affermando che la situazione si è risolta con una stretta di mano.

Telese ha smentito i rumors sul suo presunto pugno ricevuto, dichiarando che il suo zigomo era intatto. Ha spiegato la necessità di parlare della sicurezza nel quartiere, segnalando la presenza di spacciatori e violenze contro i senzatetto. Inoltre, Telese ha dichiarato di avere una certa confidenza con Alzetta, accennando a una loro conoscenza pregressa e al fatto che lui fosse stato l’unico a difenderlo quando fu escluso dal consiglio comunale.

Andrea Alzetta, detto “Tarzan”, è noto per le sue attività di occupazione a Roma e per la sua storia politica, avendo subito una condanna che ha portato alla sua decadenza da consigliere a causa della Legge Severino. L’incidente ha insomma messo in evidenza tensioni interne alla comunità e problematiche di sicurezza nella zona.