Luca sbotta a L’Isola: “Offese pesanti di notte, non ripete davanti le telecamere”

Nonostante manchino solo tre giorni alla finale de L’Isola dei Famosi, i naufraghi continuano a litigare. Ieri Luca Vetrone ha accusato Helena Prestes di averlo insultato pesantemente e di non voler ripetere le offese davanti le telecamere.

“Ieri notte mi ha offeso pesantemente, ha usato termini forti. E da furba l’ha fatto quando non era ripresa. Helena vieni qui. Volevi dirlo davanti alle telecamere? Parla, dillo adesso se hai il coraggio. Mi hai offeso pesantemente, ma per come ti reputo io, questi sono complimenti. Ormai è dalla seconda settimana che ti ho inquadrata e sono coerente. La prima impressione che mi hai dato è rimasta quella e non esiste altro.

“Lui fa dei gesti brutti. Io gli ho detto ‘non rompermi’. Il mio rapporto con lui non c’è, perché non parliamo. Prima ero meno paziente e sono sbottata. Mi ha accusato di avergli buttato la sabbia sulla sua stuoia, ma non è vero non l’ho fatto. Così gli ho chiesto scusa, ma lui continuava. Quindi gli ho detto ‘sei un bambino, non rompermi i cavolons, vaff****o e lasciami stare’. Poi ha questi sguardi contro di me sempre. Per questo gli ho detto di lasciarmi stare e non rompermi. Tutto questo caos perché gli ho detto di non rompermi i cosiddetti… Pensasse alle cose che dice lui e che fanno gli altri. Dopo le battutine e le cattiverie io non ce la faccio”.