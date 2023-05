Luca Salatino svela il vero motivo della rottura con Soraia: “Quello che è successo dopo il GF Vip”

Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip Luca Salatino ha ribadito quotidianamente il suo amore per Soraia, tanto che a dicembre ha deciso di abbandonare il reality proprio per ritornare dalla fidanzata. Le cose però non sono andate come previsto, perché dopo poche settimane fuori dal programma i due hanno annunciato la rottura.

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine l’ex tronista ha spiegato quello che è successo. Luca Salatino ha raccontato che Soraia sembrava quasi infastidita dalla sua presenza e che questo ha portato ad una situazione di tensione. Stando alla versione del gieffino la sua ex non gradiva nemmeno i suoi gesti d’affetto e gli ripeteva che era ‘appiccicoso’ e per questo lei cercava di evitare tutti i contatti fisici: “Mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima“. Così lui ha capito che qualcosa era cambiato rispetto a settembre, quando lui stava per varcare la porta rossa del GF Vip.

Alla fine Soraia ha ammesso di non essere più innamorata del suo compagno e in quel momento la storia d’amore è finita: “Secondo me Soraia non mi amava più da almeno due mesi. Sia chiaro che non gliene faccio una colpa, perché nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento. Alla fine mi ha detto che non provava più nulla per me“.

Nonostante tutto Salatino ha dichiarato che grazie alla sua ex adesso ha scoperto cosa significa amare ed ha aggiunto che non rinnega nulla della loro relazione e di quello che ha fatto e provato per lei.

Luca Salatino e Soraia, i rumor su presunti tradimenti.

Il mese scorso Soraia ha rotto il silenzio sulle voci di tradimenti mentre il compagno era al GF Vip: “Quelle che hanno fatto uscire sono falsità. Il momento è molto complicato e a me dispiace che qualcuno si sia inventato queste cavolate. Non ho mai tradito il mio ex ragazzo. Non sto con nessuno, sono sola, non c’è qualcuno al mio fianco“. Insomma, niente corna.