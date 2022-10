Luca Salatino svela con quante donne è stato e sorprende tutti

Mentre gli altri gieffini si stavano divertendo durante la festa organizzata dal GF, Luca Salatino si è appartato con George Ciupilan ed ha iniziato a parlare di Soraia (strano, non succede mai). L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che per la sua fidanzata farebbe di tutto ed ha aggiunto che è sicuro che sia la donna della sua vita. Tra le tante cose Salatino però ha anche svelato con quante ragazze “è uscito a prendere un caffè”.

“Me manca troppo te giuro. Sì me manca, mamma mia. Vorrei non ripeterlo ma è quello che sento non ci posso fare nulla. Io qui so me stesso, ma sono cresciuto. Nel mondo in cui sono cresciuto non esistono parole. Sono cresciuto con persone di 30 anni più grandi di me e che non parlano. Gente che non usa le parole che vive con il pensiero ‘vince chi mena de più’. Ovvio che non è giusto però è il mondo in cui stavo. Qui però sto cambiando e sto a contatto con voi che siete diversi.

Mi sono divertito ho conosciuto tante persone. Poi quando ho incontrato lei tutto è cambiato. […] Io nella mia vita sono stato con tante donne. Almeno 150, ma anche 200, però anche se sono tante quella giusta è una. Lo capisci quando arriva quella che ami davvero. Però quando incontri la ragazza giusta tutto cambia. Per lei farei tutto. Quando stiamo insieme non ci sta nulla. Un suo sorriso, un abbraccio mi cambia tutto. Lei mi regala qualcosa che è indescrivibile. Per lei lascerei anche Rom, andrei ovunque”.