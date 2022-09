Luca Salatino sbotta contro Elenoire Ferruzzi al GF Vip: cosa è successo

Il Grande Fratelo Vip è finalmente tornato a far compagnia a tutti i suoi telespettatori lunedì 19 settembre 2022. A seguito della diretta, Luca Salatino ha litigato con Elenoire Ferruzzi dopo che quest’ultima gli confessato di provare attrazione per lui. Scopriamo insieme cosa è succeso nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio Il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è iniziato da qualche giorno eppure già sta regalando grandi scoop e sorprese ai suoi telespettatori.

Tra i concorrenti che di recente sono finiti al centro delle news troviamo Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. I due si sono visti protagonisti di una lite a seguito della diretta andata in onda giovedì. Infatti, intorno alle 3:30 del mattino, l’ex tronista di Uomini e Donne si è infuriato contro la Ferruzzi dopo che quest’ultima lo ha accusato di “avergliela fatta credere”. Queste sono state le parole del gieffino:

Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!

In effetti, nel corso dei primi tre giorni i due si sono avvicinati molto cercandosi a vicenda. Tuttavia, quella che per Luca sarebbe potuta essere solo la nascita di una bella amicizia, per la gieffina era qualcosa di più.

Dinanzi allo sfogo di Salatino, Elenoire Ferruzzi non ha fatto attendere la sua risposta con la quale ha sancito la fine di un’amicizia: