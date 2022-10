Luca Salatino rischia la squalifica al Grande Fratello, Charlie e George lo bloccano

Luca Salatino durante la festa di compleanno di Wilma Goich ha perso la pazienza e per poco non ha rischiato di venir squalificato.

“Oh ma aspetta un attimo!” – ha sbottato in cucina – “Mò stiamo a magnà porco dì“. L’ex tronista si è ovviamente fermato a un pelo dall’arrivo della busta brutta brutta brutta con tanto di Charlie Gnocchi e George Ciupilan che sono intervenuti tempestivamente. “Non esagerare Luca“, le parole dell’ex collegiale; “Luca occhio perché poi ti scappano anche delle cose, calmati dai“.

Ecco il video:

E se da una parte Luca Salatino non corre nessun rischio (si è fermato giusto in tempo!) dall’altra Amaurys Perez rischierebbe davvero la permanenza in Casa. Sembrerebbe infatti che abbia pronunciato una bestemmia nel corso della scorsa diretta.

“C’è stato segnalato che nel corso del live c’è stata una presunta bestemmia” – le parole di Alfonso Signorini in chiusura di puntata – “Però questo deve essere inconfutabile. Quindi necessita di una verifica. Vi terremo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa“.

L’ipotetica uscita di Amauryz anzitempo non sconvolgerebbe però i piani del gieffe che ha già in panchina ben sei nuovi vipponi che entreranno nel corso delle prossime settimane.

Bestemmia durante la diretta nella puntata del GF Vip? Interviene Signorini https://t.co/ibA1crIred #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 14, 2022