Luca Salatino pronto a tornare sul trono a Uomini e Donne

A pochi mesi dalla sua scelta a Uomini e Donne, Luca Salatino è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha parlato continuamente della sua ragazza. Pianti, crisi, sfoghi e alla fine anche un ritiro per tornare tra le braccia della sua Soraia. Peccato che una volta fuori dal GF Vip, la ragazza abbia deciso di interrompere la relazione con l’ex tronista.

Luca Salatino vorrebbe tornare a Uomini e Donne.

In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, Luca Salatino ha confessato che tornerebbe volentieri alla corte di Maria De Filippi: “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri. Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme. Però sarei pronto a rimettermi in gioco“.

“Soraia non mi amava più”.

“Le cose hanno iniziato a non andare più bene. Lei mi ripeteva che era un po’ nervosa per la casa di Como. Quello sarebbe diventato il nostro nido d’amore. – si legge su Uomini e Donne Magazine – Poi notavo che le cose erano cambiate e non aveva più le attenzioni di un tempo. Ho compreso che la situazione era un ‘altra rispetto a quella prima del mio ingresso nel reality. Secondo me lei non mi amava più, almeno da qualche mese e non è una colpa. Sono cose che possono accadere. Anche i sentimenti mutano e non è così strano. Nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento. Alla fine mi ha detto che non provava più nulla per me”.