Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, spunta un video fraintendibile

L’affaire fra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino ha ferito entrambi: lei perché ha rivissuto sulla sua pelle tutto il malessere degli uomini che dopo essersela portata a letto fingono di non conoscerla; lui perché sostiene di non essere mai stato invaghito di lei e che lei ha frainteso tutto.

I due ora non si parlano più e Antonino Spinalbese ha cercato di ascoltare entrambe le campane. Proprio a lui Luca Salatino ha confessato:

“Elenoire è sensibile, ma non può insinuare certe cose perché se ci fossero state non me ne sarei vergognato. Cioè non è che se una persona ti dà amicizia devi pensarla in un’altra maniera, eh. Se mi vergognavo di avere rapporti con lei non ci avrei fatto l’amico davanti a tutta Italia. Mi sento costretto a dare delle giustificazioni”.

Elenoire Ferruzzi, invece, non cede e continua a portare avanti la sua convinzione. Quando Antonino Spinalbese le ha detto che potrebbe aver frainteso, lei ha letteralmente sbottato.

“Non voglio sentire quella cosa! Io la vivo sulla mia pelle. Non voglio sentire che mettete becco su questa cosa perché voi non sapete. Quando sarai una trans potrai parlare, altrimenti no! Fraintendere che cosa? Non rompere le palle con questa storia, perché se io dico una cosa è quella. Non puoi parlare di questo argomento, perché non lo vivi tu in prima persona, caz*o!”