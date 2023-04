Luca Salatino e Soraia in crisi “le cose non vanno bene”: ma ecco cosa c’è dietro

Nei tre mesi che ha trascorso nella casa del GF Vip Luca Salatino ha nominato centinaia di volte Soraia. Alla fine l’ex tronista ha deciso di abbandonare il reality di Alfonso Signorini proprio per ritornare tra le braccia della sua amata. Eppure adesso le cose non sarebbero tutte rosa e fiori. Stando a quanto rivelato ieri da Deianira Marzano, i due sarebbero in crisi: “Posso dire che ho delle cose da riportare. Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale“.

Una scelta importante per Luca… e Soraia è già in Passerella. Cosa succederà? #GFVIP pic.twitter.com/3rGAnX9bn1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 10, 2022

Luca Salatino e Soraia Allam sono davvero in crisi?

Oggi Pipol Gossip ha svelato un retroscena particolare sulla coppia nata a Uomini e Donne. Secondo il portale tra l’ex gieffino e la sua compagna non ci sarebbe alcuna crisi. Pipol ha parlato di montatura per cercare di partecipare a Temptation Island.

“Luca Salatino e Soraia Ceruti in rotta? «Tutta una scena per visibilità». La crisi tra Luca e Soraia Allam Ceruti sarebbe una montatura. I due ex volti di Uomini e Donne avrebbero trascorso la Pasqua separati, una scelta che ha scatenato le voci di una presunta crisi. Voci supportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccontato come abbia saputo da fonti vicine alla coppia che i due al momento non siano in buoni rapporti. Pare che la coppia, stia montando tutto per poter prendere parte ai provini di Temptation Island e partecipare poi al reality, le cui riprese inizieranno tra poco più di un mese. Nessuna reale crisi, quindi, ma solo la voglia di voler tornare davanti alle telecamere per cercare nuova popolarità”.

In ogni caso i due difficilmente potranno far parte del cast di Temptation Island. Quest’anno infatti Maria De Filippi e i suoi autori recluteranno soltanto coppie formate da persone non famose. Quindi non ci sono molte possibilità per Luca e Soraia.