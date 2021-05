Luca Ravenna è stato fra i protagonisti della prima edizione di LOL – Chi Ride È Fuori, ma la sua partecipazione è stata un po’ sottotono rispetto agli altri nove comici. Anche nello speciale LOL – AfterShow, disponibile su YouTube, non ha praticamente mai preso parola.

Ha confessato Luca Ravenna ad Open, che ha poi aggiunto – in merito alla recensione di Aldo Grasso che lo ha descritto come “elemento più interessante del programma”:

Intervistato da FanPage, invece, il comico milanese ha dichiarato:

“Se ho percepito di essere un alieno nel programma? Il fatto che tu me lo chieda, mi fa capire che per lo spettatore è stato così. Lo confermo, io faccio cose diverse da quelle che danno la sostanza a un programma come LOL: può sembrare una forma di difesa, ma è anche vero.

Sono stato chiamato come la quota indie e mi ha fatto piacere, mi ha aiutato a capire come stare davanti alle telecamere. Questa qualità o la possiedi, penso al caso di Michela Giraud che ha una attitudine caratteriale, oppure come me la apprendi. Mi sono messo alla prova in una situazione che ha avuto una risonanza enorme rispetto a un contesto come quello della stand up che è decisamente più ristretto”.