Luca Palmegiani, morto giovane attivista di Forza Italia

È morto Luca Palmegiani, giovane militante di Forza Italia, all’età di 25 anni. Originario di Latina e coordinatore di Forza Italia Giovani, Luca è deceduto nel pomeriggio all’ospedale dell’Aquila dopo essere stato trovato a terra nei pressi di un hotel dove si svolgeva la kermesse di Forza Italia ‘Azzurri in vetta’, tra Roccaraso e Rivisondoli.

Antonio Tajani, dal palco della convention, ha comunicato la triste notizia: “Il nostro militante Luca purtroppo non ce l’ha fatta”, aggiungendo che hanno deciso di annullare il programma e limitare le attività a una messa commemorativa. Tajani ha anche condiviso un messaggio sui social, esprimendo il suo affetto per Luca, definendolo “cuore azzurro”.

Luca Palmegiani è caduto dal quarto piano di un albergo nella zona. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo l’arrivo. La notizia ha colpito profondamente amici, colleghi e membri di Forza Italia, che lo ricordano come un ragazzo brillante e dedicato.

Orlando Angelo Tripodi, esponente di Forza Italia di Latina, ha descritto Luca come un punto di riferimento per il movimento giovanile. Poco prima della sua caduta, Luca aveva pubblicato messaggi di addio sui social, rivolti alla nonna, alla famiglia e a Tajani, dimostrando il suo affetto per la comunità azzurra.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso il suo dolore per la perdita, mandando le condoglianze alla famiglia di Luca e alla comunità di Forza Italia, mentre Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, ha condiviso un pensiero di vicinanza e condoglianze ai difensore e ai cari del giovane. Anche Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e rappresentante di Forza Italia, ha dichiarato che la scomparsa di Luca ha lasciato tutti attoniti e ha elogiato la sua passione e talento, inviando un abbraccio speciale alla sua famiglia e a coloro che gli volevano bene. La comunità di Forza Italia, quindi, si unisce nel ricordo di un giovane promettente, il cui tragico destino ha suscitato grande tristezza tra i membri del partito.