Luca Onestini vuole restare single e Oriana scoppia in lacrime

Luca Onestini è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane sta ricevendo diverse avance nella casa e nelle ultime ore si è avvicinato molto a Oriana Marzoli. Quest’ultima ha avuto anche una violenta discussione con Giaele De Donà per colpa di Onestini.

“Adesso ero sul van con addosso la giacca e continua… ad un certo punto mi sono pure inca***ta e le ho detto ‘scusa ma sei seria? Ho la giacca di Luca e ti crei problemi? Sono una tua amica!’” – lo sfogo di Giaele infastidita dalla gelosia di Oriana.

Fonte: web

E ancora: “Poi ha iniziato con la maglia, era come se lei non volesse che tenessi la tua maglia! Lei si è alzata ed è venuta da te! Ad un certo punto le ho detto ‘Oriana sei pesante, basta! Mi stai rompendo il ca**o’. Se abbiamo discusso? No, mi ha fatto girare le pall* sta cosa perché l’ho trovata ridicola”.

Oriana e Luca si conoscono già da tempo quando hanno partecipato insieme ad un altro reality chiamato Secret Story dove Oriana era opinionista.

Dopo la lite con Giaele, Oriana Marzoli è corsa da Luca e gli ha chiesto chiarimenti su una frase che lui ha detto, ovvero di entrare single ed uscire tale dalla casa.

“Perché hai detto ‘entro da single ed esco da single’? Perché non ti lasci andare?” – ha chiesto Oriana.

“Se non trovo qualcuna, o trovo qualcosa che mi travolge o nulla, non ho più tempo da perdere, zero. Una roba o mi travolge, a vent’anni dici ‘Vabbè, proviamo’, adesso ho sempre più chiaro quello che voglio, non voglio più perdere tempo, non ho più voglia di star male come un cane” – il chiarimento di Onestini.

“Quando diventi importante per me… Nel momento in cui ti do tutto me stesso pretendo anche tanto, non ti perdono più tante cose, devi essere come sono io con me, se mi dai 10 io ti do 1000” – ha proseguito.