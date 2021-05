Luca Onestini ha rotto il silenzio sul presunto bacio fra suo fratello Gianmarco Onestini e Valeria Marini, negando che sia mai accaduto.

Ad aver dato la notizia in anteprima è stato proprio il sito di Supervivientes, ma Luca Onestini ha bollato tutto come notizia falsa sostenendo che “il 99,9% delle notizie che leggiamo online sono false”.

“Se è vero che Valeria Marini e mio fratello Gianmarco si sono baciati? Assolutamente no. Non ci sarebbe niente di male, non sarebbero i primi con una differenza di età enorme, ma è una cosa non successa. Gianmarco non è mai stato attratto da persone più grandi, quindi credo che non possa succedere neanche in futuro”.