Luca Onestini dopo aver partecipato a Uomini e Donne, Temptation Island e il GF Vip, ha seguito le orme del fratello ed ha tentato la fortuna in Spagna. L’ex tronista da più di due mesi è chiuso nella casa di Secret Story, un reality identico al Grande Fratello, ma dove ogni concorrente nasconde un segreto, che gli altri devono scoprire. In queste settimane di permanenza nel programma Luca ha parlato della sua famiglia, del lavoro in Italia e anche della sua ex Ivana Mrazova.

“Non sono stato io a lasciare lei, ma il contrario. Dopo tanti anni passati insieme non è facile ripartire, ma ce la farò. Mi diceva che non voleva che imparassi lo spagnolo.Temeva che potessi venire qui a fare delle esperienze in tv. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosia e in amore non può esserci gelosia di questo tipo. Era gelosa anche dello studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando”.

Luca Onestini: il suo segreto.

Per quanto sia stato bravo, martedì sera Onestini senior è stato beccato dalla giornalista Isabel Rabago, sua coinquilina, che ha indovinato ciò che nascondeva. Così Luca ha vuotato il sacco, ammettendo: “La verità è che io sono diventato famoso il giorno in cui sono nato“.

Il fratello di Gianmarco ha spiegato che è stato il primo bambino nato nel 1993: “Sono nato il 1° gennaio, ma soprattutto sono stato il primo bambino a nascere nel 1993. Sono nato il primo giorno dell’anno. Per cui, quando sono nato, la prima foto che mi hanno fatto è uscita sul giornale. La prima foto della mia vita è uscita sul giornale, insieme a mia mamma Carla, che saluto“.

Posso dire che è un segreto davvero poraccio poco interessante? Da un concorrente di Secret Story uno si aspetta qualcosa di più intrigante, misterioso o trasgressivo. Ma segreti a parte Luca Onestini è rimasto in gioco, visto che il pubblico ha deciso di non eliminarlo, per il momento.

Desde anoche, Isabel se convierte en la concursante con más esferas 🟣 Manitas arribas 🙌 si sabías que éste era el secreto de Luca #Secret10N https://t.co/FjTgG2ellL — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 10, 2021

Sale a la luz el secreto de Luca Onestini en #Secret10N: ‘Me hice famoso el día que nací’ https://t.co/rY8XAMPY7k pic.twitter.com/CFa6VZcF5w — FormulaTV (@FormulaTV) November 10, 2021