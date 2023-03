Luca Onestini svela quello che è successo durante la squalifica di Daniele: “Hanno chiamato lui e poi…”

Ieri pomeriggio i profili social del GF Vip hanno annunciato la squalifica immediata di Daniele Dal Moro. Ai concorrenti in casa probabilmente è stato chiesto di non parlarne perché quasi nessuno ha commentato l’accaduto. Luca Onestini però qualcosa ha detto ed ha spiegato quello che è successo durante la squalifica.

“Sì è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Amo io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché ? E poi l’altra cosa… […] Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?”

In tutto ciò Oriana Marzoli non si capacita dell’uscita improvvisa del suo Daniele. La gieffina si è sfogata con Luca Onestini e ha detto di sentire un vuoto senza il bel veneto.

“Ma sì io cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto. Io invece non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. […] Amo, si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene.

Sai cosa c’è? Che io mi svegliavo anche se stavo male con lui, ma sapevo che c’era qui. E poi lo guardavo da lontano, vedevo cosa faceva. In più stavo facendo la fenomena stamani e poi mi pento. Cantavo quella canzone… ‘con me non sbagliare, cambio numero’. Facevo la fenomena. Quando in realtà io sto di m per tutto questo. Se solo avessi saputo che sarebbe uscito… figurati se mi sarei fatta il riposino pomeridiano. Sarei stata sveglia anche solo per guardarlo”.