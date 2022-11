Luca Onestini sulla rottura con Soleil: “Non è successo a nessun altro in tv”

La seconda edizione del GF Vip (insieme alla quinta) è stata probabilmente la più memorabile e tra i tanti colpi di scena uno dei più forti è stato quello della rottura tra Luca Onestini e Soleil Sorge. La conduttrice del GF Vip Party ha lasciato il fidanzato con una lettera e poi ha iniziato a frequentare Marco Cartasegna, che pochi mesi prima del GF Vip 2 sedeva accanto a Luca Onestini sul trono di Uomini e Donne.

Ieri sera il nuovo arrivato nella casa di Cinecittà ha scambiato due chiacchiere con Luca Salatino, che gli ha chiesto se nel 2017 fosse entrato nel reality da fidanzato: “Se ero fidanzato o single quando sono entrato la prima volta? Non ero single, ma lascia perdere che è meglio. Quello che è successo a me è successo solo a me fidati e a nessun altro nei GFVip. Parliamo della tua storia, che a differenza della mia di anni fa è bella“.

Quanto ci ha sfamato Soleil…

Luca Onestini e Soleil Sorge, le dichiarazioni dei mesi scorsi.

Lo scorso marzo a Verissimo Soleil Sorge ha rivelato di ricordarsi a malapena di Luca Onestini: “Onestamente posso definirlo appena un conoscente. Sono sincera ormai ho pochi ricordi, quasi non lo ricordo più. Non lo odio, mi è del tutto indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo mai più parlati. No, non abbiamo riallacciato mai i rapporti. Però davvero non ho rancori nei suoi confronti, anche perché è passato così tanto tempo. E quello che c’è stato non mi influenzerà nei giudizi con Gianmarco a La Pupa e il Secchione Show“.

Durante una puntata de La Pupa e il Secchione Show Luca Onestini è sbottato su Twitter contro la sua ex ragazza: “Lei ha criticato mio fratello perché ha pianto ‘per così poco’. E invece io difendo le emozioni sempre. Poi è così brutto cercare di cambiare la realtà delle cose per attaccare qualcuno. Questo per me non è opinare ma essere RANCOROSI. Gianmarco siamo tutti con te”.

