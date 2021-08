La scorsa settimana Ivana Mrazova ha ufficializzato la fine della storia con Luca Onestini. In questi giorni alcune pagine Instagram hanno riportato la notizia di un nuovo flirt per l’ex tronista. Onestini senior però poco fa ha smentito tutto.

“Mi sono rotto di leggere cose false su di me. Titoli assurdi su presunti flirt. Ogni giorno pare abbia una nuova ragazza diversa. Ci sono dei parassiti dell’umanità che si inventano le cavolate. Verificate le notizie e se voi ci credete è un problema vostro. Non seguite questi parassiti che scrivono assurdità.

Io vengo da un periodo veramente molto complicato di grande sofferenza, ed andrà avanti. Quindi sto male adesso, sono stato male ieri e starò male i prossimi mesi perché una storia lunga che rimane dentro e quando si chiude non è mai facile. Io cerco di distrarmi e faccio sempre qualcosa. Cerco di divertirmi ma non è facile, quindi avere questa mancanza di rispetto, inventando tutte queste storie del cavolo in questo periodo qua vuol dire che non devi avere un’anima.

Comunque io sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo essere dipinto come un putt***ere. Sono dipinto come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto, ma stiamo scherzando? Per delle notizie completamente infondate!

Se io sono al tavolo con 6 persone e arriva una ragazza al tavolo si inventano le cose che ho fatto una nottata con questa? Magari lei si becca insulti per nulla. Questo perché voi date credito ad una parassita dell’umanità di cui non farò il nome”.