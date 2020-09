Tommaso Zorzi, dopo Giovanni Ciacci e Gian Maria Sainato, è finito nel mirino anche di Luca Onestini che – in diretta da Casa Chi – ha tirato fuori gli artigli.

“Chi mi sta simpatico e chi no? Personalmente non conosco nessuno, ma ho visto che si è parlato molto di Tommaso Zorzi e su questo personaggio qui io aspetterei un po’ prima di potermi esprimermi positivamente. A me è sembrato un personaggio particolarmente costruito, che può funzionare bene su Twitter, può fare il leone da tastiera molto bene, però poi voglio vedere se avrà la personalità di fare un percorso del genere. Credo si sia messo una bella mascherina pure lui.

Già al suo ingresso quando la contessa Patrizia De Blanck gli ha dato addosso per quello che lui aveva detto di lei, ovvero della contessa decaduta, lui non è stato in grado di rispondere, è crollato da subito quel suo personaggio. Ha avuto un attimo di imbarazzo e non riusciva a parlare. E’ lì che si vede la differenza fra comunicazione dietro un computer e comunicazione diretta. A me piacciono molto i personaggi spontanei e veri e lui non lo vedo né spontaneo né vero. Magari però mi ricrederò e sarò pronto a dirmi che mi ero sbagliato”.