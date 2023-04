Nikita Pelizon qualche giorno fa ha messo un like ad un tweet cattivissimo contro Luca Onestini e Ivana Mrazova e – intervistata a Casa Chi – ha detto la sua in merito al vippone.

“I miei fan non sopportano che io parli ancora di lui e che si parli di me in negativo” – ha esordito Nikita Pelizon rispondendo proprio ad una domanda su Luca Onestini – “Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti”.

Nikita spara a zero contro gli Oriele e Onestini: Oriana le risponde https://t.co/IwPlSLJtEc #Oriele — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 18, 2023

Dopo essere stati mesi senza rivolgersi parola, Luca e Nikita nel corso delle ultime settimane del Grande Fratello Vip – complice anche il clima disteso richiesto da Pier Silvio Berlusconi e la poca presenza di vipponi in Casa – avevano ripreso ad avere un rapporto civile fatto di chiacchiere e cordialità. Ma quando il reality è finito lui non l’avrebbe più cercata.

“Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto cosa faccio, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente. Per il resto, mi sa che era meglio… Non fatemi parlare per favore…”.

Luca Onestini risponde alle frecciatine di Nikita Pelizon

Like e dichiarazioni che ovviamente sono stati notati da Luca Onestini che su Twitter, seppur senza mai fare il suo nome, ne ha approfittato per replicare. “Quanto amo che abbiano tutti il nostro nome in bocca e noi non cag***mo nessuno“.

Quanto amo che abbiano TUTTI il nostro nome in bocca e noi non cag***mo NESSUNO 🤪 Stamm Fortttttt ❤️‍🔥🧸 — Luca Onestini (@LucaOnestini_11) April 19, 2023

Prima la risposta di Oriana, ora quella di Onestini. Possiamo dire che il post GFVip della vincitrice non le sta andando granché bene o vengo assalito dai Nikiters?