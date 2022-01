Era il 2017 quando Luca Onestini ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Quell’anno lui stava con Soleil Sorge, un amore durato quattro mesi ed interrotto sul più bello proprio da lei tramite una lettera, in cui lo informava di rifarsi una vita perché lei aveva altro in testa. Quell’altro era tal Marco Cartasegna, compagno di trono proprio di Luca Onestini.

La rottura fra i due ebbe molto eco mediatico e Luca, all’oscuro di tutto, reagì così:

“Pensavo di abbracciarla stasera. Ho scelto di venire qui perché non sono mai stato capito e volevo dimostrare chi ero veramente. E poi ero convinto di avere una colonna portante fuori che ora non c’è più. Non mi aspetterei una cosa così manco dal tuo peggior nemico, figuriamoci da una persona con la quale hai dormito, che ami, con cui hai condiviso tutto per 4 mesi. Siamo sempre stati insieme. Parla male della mia famiglia, e neanche li ha conosciuti. E con che cattiveria… Sono senza parole. Mi sento stupido io. E’ disposta a tutto per farsi vedere. Fai un programma televisivo, la gente ti riconosce.

Non ha aspettato altro. Per lei, era un’occasione d’oro, sei al centro dell’attenzione per far parlare di sé. Lei mi diceva: “Io voglio essere pulita, voglio fare l’attrice”. Sta facendo il peggio del peggio, il trash della televisione. Per andare in tv sei disposta a fare tutto questo, alla persona che dicevi di amare?! Pur di fare un programmare ha buttato via me. Morto di fama? Detto da lei è un complimento. Io qui dentro parlo d’amore, lei fuori, parla di follower e spara addosso a me e alla mia famiglia. […] La pagherà tutta nella vita tutto torna. Per me non esiste più.”