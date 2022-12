Luca Onestini prende una decisione con Nikita e divide il web

Fin dal suo arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini ha suscitato l’interesse di una delle vippone. Nikita si è dichiarata senza farsi troppi problemi ed ha ricevuto un mezzo palo dal coinquilino, che le ha detto: “Con te qui sto bene, sei bella, però non sto pensando ad altro. Vedremo cosa succederà, adesso stiamo bene così“.

Ieri sera la Pelizon ha chiesto dei chiarimenti a Onestini: “Non capisco alcuni tuoi atteggiamenti. Mi fai delle battutine che sembri geloso. Sì, se faccio i massaggi o scherzo con altri. Ah è un gioco quindi? No, non mi dà fastidio adesso che lo so“. Il gieffino ha risposto mettendo le cose in chiaro: “Ma io scherzo e gioco, per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Se ti vedo come un’amica? Sì ad oggi per me sei un’amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio“.

Insomma, secondo palo ricevuto.

Nikita: “Mi vedi come un’amica?”. Onestini: “Ad oggi sì” ..più chiaro di così! 🤷‍♀️ #gfvip — Nina.Nigro86 (@NinaNigro86) December 1, 2022

Luca Onestini si lamenta: “Io non le ho mai promesso nulla”.

Dopo il confronto con Nikita, Luca si è confidato con Micol Incorvaia: “Io non le ho mai detto di sì. Non posso dire nemmeno se fuori avrei provato altro. Se lei fraintende alcuni miei atteggiamenti? Io scherzo, se mi fa notare che alcuni atteggiamenti le danno fastidio ok. L’altro giorno mi ha sgridato perché ho offerto dei Mikado ad altre ragazze. Qui son cose che non mi piacciono, non ti dico proprio possessione, ma quasi. Una volta può succedere, ma poi basta. Se non posso ridere, ballare e scherzare, allora no, ho deciso che non va bene proprio. Mi dispiace però è così. A questo punto non posso che pensare questo. Lei dei Mikado non me l’ha detto ridendo. In quell’occasione era seria e non mi è piaciuto quello che ha fatto“.

Sui social c’è chi ha apprezzato le parole di Luca e chi invece l’ha accusato di aver illuso Nikita (ma quando?) o essere stato troppo duro con lei.