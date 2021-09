Dopo aver detto di aver chiuso con i reality, Luca Onestini deve aver cambiato idea, perché adesso sta partecipando allo show spagnolo Secret Story (una sorta di GF). L’ex tronista, tentatore e gieffino nei suoi primi giorni di permanenza nella casa ha già parlato della sua rottura con la bella Ivana Mrazova. Il fratello di Gianmarco ha spiegato che a dire basta è stata proprio la modella.

“Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Sì, adesso sono molto triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile. Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita. Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose.

Lei è la donna più bella che io abbia mai conosciuto. Poi era anche una brava ragazza ovviamente. Le relazioni possono finire, ma questo è quello che penso. La nostra relazione può anche essere finita, ma quello che credo resta lo stesso. Lei per me è davvero bellissima dentro e fuori”.