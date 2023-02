Luca Onestini minaccia di querelare Ivana Mrazova

Ivana Mrazova è rientrata al Grande Fratello Vip in qualità di ex di Luca Onestini ma – nonostante siano passati dieci giorni dall’ingresso di lei in Casa – non ha ancora avuto modo di parlare del perché lo ha lasciato.

Così Alfonso Signorini durante la diretta ha colto la palla al balzo e privatamente con la vippona ha tirato un po’ le somme. “La storia fra te e Luca Onestini è finita perché lui non ti è stato vicino nel momento in cui tu avevi più bisogno di lui“. Lei ha così confermato.

“Ci siamo lasciati da un anno e mezzo, non lo vedevo da otto mesi. Ad oggi mi sento un po’ come al nostro gieffe, non so come evolverà questa cosa. Quando ho lasciato Luca è stato un periodo molto difficile per me, mio padre era venuto a mancare, mia nonna si era ammalata. Era il periodo di Covid e io non potevo muovermi dalla Repubblica Ceca”.

Luca Onestini, Ivana Mrazova lo ha lasciato perché non le è rimasto al suo fianco come avrebbe voluto dopo la morte del padre

Ivana Mrazova ha poi ricordato come quella perdita improvvisa le ha causato un grandissimo dolore.

“Quello è stato un momento molto difficile e non avendo mai vissuto prima quel dolore – della perdita di un genitore – non sapevo gestirlo. Luca all’inizio mi è stato molto vicino, ma dopo sono subentrate delle litigate inutili, mentre io avevo bisogno di un supporto psicologico. Lui non mi ha mai raggiunto ma non poteva a causa del Covid e delle restrizioni. Mi sono fatta il lutto del mio papà da sola”.

La reazione – spropositata – di Luca

Al termine della puntata Ivana ha raccontato a Luca della sua chiacchierata con Alfonso Signorini e lui – improvvisamente – si è arrabbiato minacciando di querelarla.

“Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi”.

Ivana però ha mantenuto il punto: “Quando ti ho lasciato ti ho spiegato bene qual era il mio problema. Stavo male, ero disperata e quindi l’ho fatto“.