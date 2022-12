Luca Onestini, la sua ex lo accusa: “Non l’ho mai denunciato né detto a nessuno”

Luca Onestini è cintura nera di reality show e proprio l’ultimo a cui ha partecipato – prima di rinchiudersi di nuovo nella Casa del Grande Fratello Vip – è stata la versione spagnola di Secret Story, dove ne è uscito vincitore con un bottino di 50 mila euro.

All’interno del reality Onestini ha intrapreso una relazione con la bella Cristina Porta che è durata un po’ di mesi anche dopo la messa in onda. Una relazione terminata per volere di lui esasperato dalla troppa gelosia. “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”.

Luca Onestini, Cristina Porta lo accusa di “situazioni gravi”

Ieri pomeriggio durante un confronto televisivo Cristina Porta ha avuto un duro scontro con Gianmarco Onestini. Quest’ultimo – dopo aver definito la ragazza un’arrogante bugiarda gelosa e immatura – ha subìto la sua ira. “Aiuta tuo fratello che poverino non sta bene! Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti!“.

Cristina Porta ha poi aggiunto: “Poverino ad aver il fratello che hai perché non lo aiuti. Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto“.

Ovviamente online in molti hanno accusato la Porta di aver tirato il sasso e poi nascosto la mano.

Alfy Signorini, sai già cosa fare.