Luca Onestini la spara grossa su Soleil: “Gli autori mi hanno detto che è scappata”

Il confronto di ieri sera tra Soleil Sorge e Luca Onestini continua a far discutere fuori e dentro la casa del GF Vip. I concorrenti stamani hanno chiesto all’ex tronista come andarono le cose tra lui e la sua ex fidanzata nel 2017. Il 30enne ha ricordato le foto con Soleil e Marco Cartasegna, la lettera bruciata ed ha anche fatto delle rivelazioni. Secondo Luca Onestini gli autori del GF Vip gli avrebbero detto che la Sorge era arrivata a Cinecittà per un faccia a faccia, ma che poi all’ultimo aveva preferito andarsene.

Luca Onestini: “Lei era qui, poi è scappata”.

“Dopo di lei ho trovato una persona con cui sono stato bene e non ho mai rilasciato interviste. Ma sai sul momento cosa ho passato? Vedere la tua fidanzata che ti tradisce? Poi davanti a tutta Italia. Ero in super difficoltà in quella situazione. La donna che amavi, poi ti fanno vedere le foto che esce con un altro. Sono stato malissimo e lei si è frequentata con un altro. Sono uscito di qui single e dopo è iniziata una relazione meravigliosa con un’altra. Quindi sai che mi fregava di quella? Anzi, mi ha fatto un piacere, visto che ho trovato una donna che ho amato e che mi ha amato. Venne mio fratello a dire di lasciarla perdere. Lei al GF Vip doveva entrare a parlarmi. Gli autori mi dissero ‘questa è scappata’. Non ha avuto il coraggio di venirmelo a dire lei in faccia, è fuggita! Sì ragazzi è scappata, ma era già qua. E allora dopo mi fecero vedere le foto che lei stava già con questo, la cosa era pubblica. Lei mi inviò una lettera che io bruciai. C’era scritto che era presa da un altro. Così sono andate le cose, lei venne e scappò via, quando era già venuta qui”.

Anche io lo avrei tradito uno così e sarei scappata a gambe levate #gfvip — coucou 🧜🏻‍♀️🦪🐚 (@bridezillahh) January 2, 2023

“io non sono una persona rancorosa”

lo affermano Soleil Sorge e Luca Onestini a distanza di 6 anni dalla rottura #gfvip pic.twitter.com/Zyk9GHvJsW — 🌻 (@mrsincoerenza) January 2, 2023