Luca Onestini, la dolce dedica a Raffaello Tonon che ha parlato di depressione al GF Vip

Raffaello Tonon ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 ha commentato il caso di Marco Bellavia. L’ex gieffino ha fatto un parallelismo tra la situazione del conduttore e la sua, visto che ha sofferto di depressione. Tonon ha raccontato di come nella casa del GF Vip è rinato grazie ai gieffini e soprattutto all’amico Luca Onestini.

“Io sono un ex depresso, ho sempre sofferto di depressione e avevo molta paura di entrare nella casa. Mi ero portato dei farmaci per dormire. Li ho presi due giorni, dal terzo giorno non ne ho più sentito il bisogno. Va detto che io in quel momento non avevo proprio le problematiche di Bellavia. Comunque ho tolto i farmaci perché quando i ragazzi mi hanno studiato, avevano capito che io mi muovevo un po’ come se fossi sulle uova. Non mi sentivo a mio agio. Luca Onestini in primis, che ancora oggi è un figlio, un fratello e un amico, un insieme di cose, è rimasto e c’è ancora tutti i giorni. Grazie a lui e gli altri io non sentivo l’ansia dell’imbrunire.

Non voglio dire che i concorrenti del GF Vip 2 erano meglio di questi attuali. Il punto è che i tempi sono drammaticamente cambiati. Quello che è successo lì succede in metro se sviene un uomo. Ma anche in tanti altri contesti. Sono in molti ad aver sbagliato, ma una in particolare mi ha lasciato senza parole. E sono meravigliato da Wilma Goich, visto che Marco poteva essere suo figlio. Lei gli ha detto ‘tu sei cretino’. Ecco questo mi ha stupito”.