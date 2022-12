Luca Onestini interrompe Edoardo e Antonella sul più bello: “Oddio lo stanno facendo”

Archiviata la litigata, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono andati a letto a farsi un po’ di coccole. Dopo poco più di mezz’ora Luca Onestini ha aperto la porta per spiarli ed ha visto che erano sotto le coperte e così ha avvisato Nikita: “Vieni qui, guarda. Oddio ma lo stanno facendo… Come no? Sì, sì, sì“.

Luca Onestini interrompe ‘la magia’.

Senza pensarci troppo l’ex tronista è entrato in camera e si è fiondato sul letto dei due innamorati prendendoli in giro e minacciando di alzare il piumone per vedere se fossero vestiti o meno: “Ma siete due porcelli e tu sei un p**co. Fatemi vedere cosa c’è ora alzo le coperte, fammi vedere se avete i vestiti. E non toccarmi con queste mani da maiale. Mamma mia siete davvero i peggiori, sì siete i peggiori, i peggiori e siete dei falsi. Sei un grande a fare il p**co. E poi hai il coraggio di dirlo ad altri? Lo sei tu. Ora alzo davvero la coperta. Vabbè io me ne vado continuate pure come se nulla fosse successo“.

Immagino Edoardo cosa ha pensato dopo essere stato interrotto da Luca Onestini…

Ma per chi dice grazie onestini perché sei andato in camera tutto bene dai poverini che imbarazzo volevo vedervi a voi #GFVIP #donnalisi — Maria romy 2 nome (@Mar95455833) December 8, 2022

Grazie onestini per averci fatto accettare che Edo è anto stavano facendo 50 sfumature di grigio #GFvip #donnalisi — Ferdy.89 (@Ferdy897) December 8, 2022

#gfvip onestini che vuole controllare se edo donnamaria ha le mutande 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ — DJC (@uplevel8587) December 8, 2022

Edoardo sulle ‘coccole’ con Antonella Fiordelisi.

Ovviamente non sappiamo quello che Edoardo e Antonella facevano quando sono stati interrotti da Luca Onestini, ma una cosa è da escludere. Donnamaria la settimana scorsa ha rivelato ad Oriana, che la Fiordelisi non è mai andata oltre con lui: “Oddio ma ti sei lasciata andare in tutti i sensi? Quindi lì sotto è successo il fatto completo, dai ti prego cerca di capirmi. Ah ma io non pensavo che fosse successo tutto. No ma spiegami come avete fatto. Cioè, come si fa a fare tutto qui dentro? Dai seria ma è successo davvero? Però anche tu Oriana sei scema, Antonella non si sarebbe concessa nella tua situazione. Non l’avrebbe fatto con tutti questi dubbi. Anzi lei non va oltre nemmeno adesso figurati“.