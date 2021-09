Luca Onestini è un ragazzo dalle idee chiarissime. Più volte l’ex tronista, ex gieffino ed ex tentatore di Temptation Island ha dichiarato di non amare i pettegolezzi ed esattamente un anno fa ha anche rivelato che non avrebbe più fatto un reality. Intervistato da Chi il fratello di Gianmarco disse chiaramente di aver chiuso con i reality.

“Già fatto. Mi hanno proposto qualunque cosa in Spagna. Ma con i reality ho chiuso. Adesso si studia per diventare grandi”.

Qualche giorno fa Luca ha annunciato con tanto entusiasmo che presto parteciperà ad un… reality spagnolo!

“Inizia una nuova incredibile avventura per me. Sono super felice e pieno di emozioni positive! Vi amo molto e quello che mi piace di più è condividere tutto questo con voi”.

Nella stessa intervista di Chi di un anno fa Onestini parlò anche del futuro matrimonio con Ivana Mrazova.

“Ivana ti sposerò. Per festeggiare i nostri primi due anni di fidanzamento ho detto a Ivana di fare la valigia, l’ho fatta bendare e poi, grazie a un amico complice, l’ho portata nella suite di un hotel dove l’ho aspettata con le rose rosse. Solo che lei pensava che le facessi la proposta di nozze. Dal futuro: vogliamo cinque figli, ci sposeremo, ma non adesso. Fosse per Ivana, lo faremmo domani sulla spiaggia. Ma io sono per la tradizione: sarà in chiesa nella mia Bologna.

E poi sto così bene che ringrazierò per sempre il Grande fratello Vip. Accanto a me c’è la donna della mia vita. La mia ragazza è magica. Certo, non sarà brava in cucina, non sa fare la pasta italiana, ma chi se ne frega. Io la amo da pazzi. Anzi, ne approfitto: amore, vedrai, la proposta di nozze arriverà e sarà una figata”.