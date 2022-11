Luca Onestini e le sue parole in merito a Soleil

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda nella serata di ieri ci sono state tante novità tra cui l’ingresso dell’amatissimo Luca Onestini. Il modello bolognese rientra nella casa più amata d’Italia confessando di aver accettato con grande piacere.

A poche ore di distanza dalla sua entrata Luca ha dimostrato subito di essere a suo agio. Grazie al suo carattere allegro e positivo ci ha ricordato immediatamente quel lato del suo carattere che lo rende di sicuro una persona piacevole e che ama stare in compagnia.

Luca ha iniziato a raccontare di se e della sua passata esperienza del al Grande Fratello. Ha parlato di Soleil Sorge, influencer italo-americana, protagonista della passata edizione del programma. Ad oggi Soleil è ancora uno dei principali personaggi del GF, chiamata a condurre insieme a Pierpaolo Petrelli il GF Vip Party.

Tutti ricordiamo la vicenda che coinvolse Luca e Soleil. I due infatti avevano una storia che si concluse con una lettera inviata dalla Sorge a Luca. L’influencer lasciava Onestini durante la diretta del programma per poi vivere una storia d’amore con Marco Cartasegna.

Luca aveva parlato della Sorge come di una vicenda che in tutta la storia del GF fosse accaduta solo a lui. Anche Soleil aveva dal canto suo parlato di Onestini a Verissimo. Lo aveva definito come una persona che le restava indifferente e per la quale non conservava rancore. Aveva anche specificato di non aver riallacciato mai i rapporti con lui dopo la vicenda.

Ci aspettiamo che nelle prossime puntate ci sia una replica da parte di Soleil. Che sia arrivato il momento di chiarire la situazione? Seguiremo con attenzione le prossime vicende per scoprirlo insieme. Intanto passeremo i prossimi giorni ad ammirare il bellissimo Luca Onestini che magari tornerà in qualche modo sull’argomento.

In ogni caso le dinamiche all’interno della casa stanno cambiando e gli equilibri sembrano essere stravolti. I nuovi concorrenti hanno portato una ventata di aria nuova, staremo a vedere gli sviluppi.

