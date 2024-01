Luca Onestini è il primo eliminato del Grande Fratello spagnolo: la reazione

L’avventura di Luca Onestini al Grande Fratello Duo è durata quanto un gatto in tangenziale. A differenza della versione normale del reality, in questa si arriva in casa in coppia e l’ex tronista è entrato in gioco con Ivana Icardi (che ha partecipato al GF di Barbara d’Urso). I due gieffini sono finiti al televoto e l’italiano ha avuto la peggio. Dalla sua faccia è evidente che Luca Onestini non si aspettasse di uscire, ma alla fine ha comunque fatto i complimenti ad Ivana e poi ha aggiunto: “Non credo di meritarmi di essere il primo eliminato“.

“Va bene così, tu Ivana vai avanti e divertiti, fai bene come già stai facendo. Non ci credi? Va bene così, vivitela bene anche per me dai. Sono contento per te. Marta ti avevo detto che sarei venuto da te ad abbracciarti. Io credo che… questo ha deciso il pubblico e allora non mi resta che accettarlo e basta. Non penso che sia per qualcosa che ho fatto qui nel programma, perché non ho fatto nulla di sbagliato in questi pochi giorni. E soprattutto non penso che mi sono meritato di essere il primo eliminato. Però questo è quello che è successo e allora va benissimo. Adesso verrò lì da te. Io qui dentro ho fatto quello che mi sentivo di fare e sono sempre stato me stesso. Sono stato vero. Sono il primo eliminato, è vero, ma vado sempre a testa alta.

Sì sono stato il vincitore di Secret Story. Come sono passato dalla vittoria all’essere il primo eliminato in un programma? Vedi, la verità è che la mia vita è così. Le vie di mezzo non mi sono mai piaciute. Sono o bianco o nero. Sono il primo eliminato e almeno sono il primo in qualcosa. I problemi sono altri e non questo. Non ho mai attaccato o criticato i miei compagni, in questa settimana li ho solo conosciuti. Se mi piace Mayka? Lei è molto carina, ma detto questo non significa che la veda come fidanzata”.