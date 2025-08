Luca Onestini e Aleska Genesis: l’amore che svanisce subito

Luca Onestini, ex protagonista del Grande Fratello VIP e noto tronista, sembrava aver trovato l’amore con la modella e influencer Aleska Genesis Castellanos, star del reality messicano “La Casa de los Famosos”. I due si erano conosciuti durante il programma e avevano già iniziato a fare progetti di vita insieme.

Tuttavia, la loro storia è giunta a un’improvvisa conclusione. Dopo una romantica vacanza alle Maldive, Aleska ha deciso di interrompere la relazione una volta tornata in Italia, ammettendo di non avere molto in comune con Onestini. In una diretta social, Luca ha rivelato alcuni retroscena sorprendenti sulla rottura, raccontando che Aleska gli ha chiesto a Chat GPT se fosse stata una buona idea stare insieme.

Visibilmente scioccato, Luca ha espresso la sua incredulità di fronte a questa situazione, sottolineando come non avesse mai immaginato di dover affrontare tali questioni. Ha inoltre menzionato le critiche ricevute da Aleska, che lo aveva definito “un pagliaccio” e “un narcisista”, pur mostrando il desiderio di incontrarlo nuovamente.

L’ex protagonista ha dichiarato di essersi stancato di tutte le menzogne e delle contraddizioni nel loro rapporto, rendendosi conto che le sue affermazioni d’amore non erano sincere. Solo poche settimane fa, Luca si era detto convinto che Aleska potesse essere la donna della sua vita. Oggi, però, tutto ciò è svanito, inclusi i post romantici sui loro profili social.