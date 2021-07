Luca Onestini è arrabbiato.

Dopo 106 giorni di naufragio l’edizione 2021 di Supervivientes ha eletto il suo vincitore, anzi: la sua vincitrice. Purtroppo non è stata Valeria Marini (eliminata a metà gioco) ma Olga Moreno, che ha conquistato il primo posto dietro Gianmarco Onestini, medaglia d’argento.

Se Gianmarco Onestini ha preso sportivamente questo secondo piazzamento, suo fratello Luca Onestini no ed ha accusato apertamente la produzione di aver truccato il televoto per far vincere la donna.

“È veramente molto triste che per vincere facciano questo, ossia bloccare i messaggi e i voti per far vincere non chi la gente desidera davvero che vinca. Ho ricevuto dei messaggi da ragazzi che hanno provato a votare per Gianmarco, ma non gli è stato permesso. Credo che tutto questo sia triste e credo che vincere così non sia vincere. È molto brutto e se io fossi in chi ha vinto sarei molto triste per questo.”

Luca Onestini e Gianmarco Onestini, il loro incontro

L’incontro dopo quattro mesi fra Luca e Gianmarco è stato immortalato anche dalla tv spagnola. “E’ lui il vincitore di tutti“, ha commentato Onestini senior.

Questo per Gianmarco Onestini è stato il quarto reality show della sua carriera. Nel 2019 ha partecipato al Grande Fratello di Barbara d’Urso classificandosi terzo; mesi dopo ha partecipato al Gran Hermano Vip uscendo come ottavo eliminato, mentre nel 2020 ha vinto lo spin off El Tiempo Del Descuento. Quest’anno, infine, un altro argento a Supervivientes. Tre medaglie in quattro reality, non male.