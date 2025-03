Luca Onestini: Conflitto Acceso nel Reality Americano e il Motivo Dietro di Esso

Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è attualmente protagonista nella Casa de los Famosos, una versione spagnola del reality. Recentemente, ha avuto un acceso scontro con Rey Grupero, un famoso youtuber messicano. La tensione fra i due è aumentata durante la ‘cerimonia dei posizionamenti’, quando i concorrenti devono schierarsi e esprimere chi vogliono eliminare. Durante questo momento, Onestini e Grupero hanno cominciato a scambiarsi insulti, costringendo il conduttore Javier Poza a intervenire per placare gli animi.

Successivamente, dopo essere stati separati, i due hanno tentato di chiarire, ma la situazione è rapidamente degenerata. Grupero ha minacciato Onestini, dicendo di non rivolgergli più la parola se non voleva rischiare di ricevere uno sputo in faccia. Ha anche finto di sputare verso di lui, costringendo Onestini a girare il viso per proteggersi. Per fortuna, altri concorrenti sono intervenuti prima che la situazione potesse trasformarsi in violenza fisica.

Questo episodio ha suscitato indignazione tra i fan del programma sui social media, soprattutto su X, dove molti utenti hanno chiesto la squalifica di Rey Grupero, considerandolo responsabile di un atto di violenza inaccettabile. Ora, si attende di vedere se la produzione del reality prenderà provvedimenti in merito.