Luca Onestini, colpo di scena con Ivana Mrazova: “Mai finita, si sentivano anche prima del GF”

Tre anni di amore e poi nell’estate del 2021 Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno annunciato la loro rottura. L’ex tronista in un reality spagnolo ha svelato di essere stato lasciato dalla modella con un sms. Luca è tornato a parlare della sua ex fidanzata anche qualche giorno fa al GF Vip, durante una chiacchierata con Daniele e Wilma ha speso parole molto belle per la ragazza.

“La nostra storia è andata avanti per più di tre anni. Posso solo dire cose splendide di noi insieme. Poi certo, sono arrivati gli anni difficili, quelli della pandemia, ma era un periodo complicato per tutti. Alla prima difficoltà non abbiamo superato l’ostacolo. Però lei è una persona bellissima, un angelo, è di cuore, gentile, premurosa, posso soltanto dire cose belle. Se è finita è perché dopo il Covid sono accadute cose che non abbiamo superato. Però quando stavamo insieme non ci annoiavamo mai, ridevamo sempre, ho così tanti bei ricordi”.

Gabriele Parpiglia per il settimanale Chi ha indagato ed ha cercato di capire se la relazione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è stata archiviata definitivamente o messa in stand by. I due si sono detti addio solo tramite sms, ma a fatti hanno continuato a parlarsi fino ad agosto e sembra che sotto le ceneri di questa storia sia rimasto del sentimento.

“I due non hanno realmente mai comunicato la loro rottura. Come ha detto Luca, non hanno mai affrontato l’addio faccia a faccia, ma il tutto è avvenuto con un messaggino “freddo” di lei a lui. Così abbiamo chiamato Simone Riva, agente di Ivana, per chiedere di raccontarci la sua versione dei fatti.

Riva ci ha detto quanto segue: ‘Luca e Ivana non si sono mai lasciati “realmente” e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate (ovvero pochi mesi fa, ndr) si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto». In effetti Ivana non ha mai parlato di Luca e della loro rottura. Né in televisione, né sui magazine, né sui social. Inoltre da parte della famiglia di Onestini abbiamo ascoltato le stesse risposte, ovvero: «Luca e Ivana non si sono mai detti addio e lo scorso agosto ancora si sentivano al telefono’.

L’agente di Ivana aggiunge un altro dettaglio: ‘Lo scorso anno avevo riproposto Ivana al Grande fratello Vip proprio per ricominciare, ma la cosa non è andata a buon fine. Chissà: il GfVip li ha uniti, magari li farà ritrovare. Oppure avranno l’occasione per dirsi addio, ma guardandosi negli occhi’”.