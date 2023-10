Luca Onestini approda in un nuovo reality show? Ecco di quale si tratta

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Luca Onestini potrebbe approdare presto in un nuovo reality show. L’ex concorrente di Uomini e Donne, che in passato ha partecipato a svariati format, questa volta potrebbe rendersi protagonista di un’esperienza tutta nuova. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, Luca Onestini è uno dei personaggi televisivi più popolari e chiacchierati sia nel mondo del web che nel mondo della televisione italiana. L’influencer è diventato celebre al pubblico italiano grazie alla partecipazione a Uomini e Donne nel 2016. A distanza di un anno dall’esperienza al programma condotto da Maria De Filippi, Luca è approdato al Grande Fratello Vip, prima nella seconda edizione e poi nella settima.

Come già detto in precedenza, il 30enne bolognese ha alle spalle numerose esperienze televisive ma, questa volta, potrebbe vivere una nuova avventura. Pertanto, secondo alcuni rumors che si fanno sempre più insistenti, l’ex fidanzato di Soleil Sorge potrebbe presto entrare a far parte del cast della nuova stagione di Pechino Express, la quale debutterà in tv a partire dalla prossima primavera.

A diffondere la notizia inaspettata è stata Deianira Marzano attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Attualmente, non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto il diretto interessato non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla questione. Dunque, per scoprire se Luca Onestini approderà realmente alla nuova edizione di Pechino Express non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Luca Onestini a Pechino Express? Il presunto cast

Di recente, sul web sono iniziati a circolare i presunti nomi di coloro che potrebbero prendere parte al cast della nuova stagione di Pechino Express. Tra i presunti volti che potrebbero approdare al programma condotto da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio troviamo LDA e Aka 7even, Antonella Fiordelisi, Nicola Ventola, Federico Fashion Style, Enzo salvi e Jake La Furia.