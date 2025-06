Luca Mastromattei: l’eccellenza italiana in Kenya per il 2 giugno

In occasione della Festa della Repubblica, Luca Mastromattei, chef del ristorante “il Salotto Atelier Gourmet” all’Hotel Rosabianca di Rapallo, rappresenterà la cucina italiana a Nairobi, su invito dell’ambasciatore italiano in Kenya, Roberto Natali. Mastromattei è uno dei circa 200 ambasciatori italiani del Gusto, riconosciuto per la sua eccellenza nella ristorazione.

Per il 2 giugno, lo chef preparerà una cena di gala per mille persone, presentando piatti gourmet come cappelletti di ossobuco, spuma di porcini e caffè, risotto alla genovese con limone candito e asparagi al vapore, e candele spezzate con gamberi e salsa “cacio e pepe”.

Mastromattei esprime il suo orgoglio nel promuovere la cultura italiana attraverso la gastronomia, elemento fondamentale del Paese. Quest’anno, porta con sé le sue radici abruzzesi e un tocco di Liguria, evidenziando la sua evoluzione culinaria al Salotto, dove esplora nuovi sapori legati non solo al mare.

