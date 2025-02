Luca Maroni celebra ‘I migliori Vini Italiani 2025’ in un viaggio ‘alle radici del piacere’

Dal 21 al 23 febbraio 2025, il Salone delle Fontane dell’Eur di Roma ospiterà la XXIV edizione de I Migliori Vini Italiani, organizzata da Sens Eventi. L’evento, ideato da Luca Maroni e Francesca Romana Maroni, sarà caratterizzato da degustazioni, workshop e corsi, con il tema “alla base del piacere”. L’inaugurazione avverrà il 20 febbraio con una serata di gala dedicata ai produttori e alla presentazione delle novità dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani.

Durante i tre giorni, i partecipanti potranno partecipare a tasting curati da Maroni, che racconterà storie di vigna e caratteristiche organolettiche dei vini provenienti da diverse regioni. In evidenza gli incontri “Degustare non è assaggiare”, in cui Maroni presenterà il suo metodo di degustazione basato su parametri oggettivi per valutare la piacevolezza del vino.

Il programma include anche laboratori tematici, come approfondimenti sul sale, bianchi, rosati, rossi e bollicine. Saranno organizzati laboratori sui gusti, con attenzione ai sapori dolci e piccanti, come l’intervento di ViviPiccante, che presenterà il peperoncino Aji Charapita. Fabio Gizzi condurrà un laboratorio sul sale, un ingrediente fondamentale nella tradizione culinaria.

Altri laboratori si focalizzeranno sugli agrumi, con il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp, sull’olio extravergine di oliva con Andrea Sciò e sugli amari, in particolare sulla genziana, con Fabrizio Cipriani. La partecipazione è a numero limitato e accessibile con l’acquisto del biglietto fino ad esaurimento posti.