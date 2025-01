Luca Marinelli sotto attacco da Giuseppe Cruciani per le dichiarazioni su Mussolini: ‘Mi sta sui nervi’

Nell’ultima puntata di "La Zanzara", il conduttore Giuseppe Cruciani ha criticato aspramente l’attore Luca Marinelli, noto per il suo ruolo di Mussolini nella serie Sky "M. – Il figlio del secolo", ispirata al romanzo di Antonio Scurati. Marinelli ha descritto la sua esperienza interpretativa come "dolorosa", ma Cruciani lo ha etichettato come un "radical chic", un attore antifascista per definizione. Cruciani ha esordito dichiarando che Marinelli è una delle persone che più lo infastidiscono nel 2025 e ha affermato di non conoscere l’attore, nonostante la sua fama, un’affermazione che suscita perplessità considerando il suo ruolo nel panorama dell’attualità.

Nel suo attacco, Cruciani ha lamentato le “lamentele” di Marinelli circa la difficoltà di interpretare Mussolini, evidenziando come l’attore “rompa i c****i” nei media parlando del suo ruolo nella serie, che ha incassato un riconoscimento. Marinelli ha più volte espresso la sua difficoltà ad avvicinarsi moralmente alla figura di Mussolini e ha enfatizzato la complessità etica della sua interpretazione, definendola "veramente forte" e "spaventosa". Ha dichiarato che la necessità di immergersi nella psicologia del Duce lo ha colpito profondamente dal punto di vista umano.

La serie, che debutterà il 10 gennaio 2025 su Sky Atlantic, racconta l’ascesa al potere di Mussolini dal 1919 al 1925, e si basa sull’omonimo libro di Scurati, vincitore del premio Strega 2019. L’autore ha dedicato il premio a coloro che furono sedotti e oppressi dal fascismo, ma anche a chi trovò il coraggio di combatterlo. La serie è prodotta da Sky e diretta da Joe Wright, noto per i suoi film acclamati dalla critica.

In sintesi, l’episodio di "La Zanzara" ha messo in luce il conflitto tra l’approccio artistico di Marinelli e le opinioni di Cruciani, riflettendo su temi di etica, antifascismo e memoria storica, mentre la serie "M. – Il figlio del secolo" si prepara a esplorare la vita di uno dei leader più controversi della storia italiana.