Forse il futuro non può essere previsto, ma può essere fotografato. Luca Locatelli, due volte vincitore del World Press Photo Award nella categoria Ambiente (nel 2018 e nel 2020), collaboratore di National Geographic, New York Times, Wired e Stern, riesce in questa impresa scattando foto che immortalano le mille e diverse intersezioni tra scienza, cultura e ambiente, mentre documenta il ruolo che le tecnologie hanno nella costruzione di soluzioni sostenibili per il mondo che ci aspetta.

Quella di Locatelli, insomma, è una continua ricerca di best practice del presente proiettate verso il futuro, che scova e fotografa con un punto di vista e una incisività unici per stimolare il dibattito sul destino di questo pianeta e, quindi, dell’umanità stessa. Perché abbiamo a disposizione ricerche e studi, e possiamo contare su numeri e proiezioni che ci aiutano a guardare avanti, ma nulla è potente come un’immagine documentaristica che “guarda al presente per liberare il futuro”, per citare l’architetto, urbanista e saggista olandese Rem Koolhaas.

Due volte World Press Photo

Un esempio viene dal lavoro con cui ha vinto il suo primo World Press Photo Award, intitolato Hunger Solutions, dove mostra l’impatto sul territorio dell’agricoltura ad alto contenuto tecnologico che ha reso i Paesi Bassi il secondo più grande esportatore di cibo del mondo (in valore) dopo gli Stati Uniti: “Non voglio suggerire niente, ma cerco la direttrice più matura che sembra anticipare il percorso di sviluppo più probabile – ci ha spiegato Locatelli – Non dico che quella che presento è la soluzione definitiva, ma propongo un’immagine accompagnata da una didascalia forte, spiego che quello mostrato è il metodo migliore di cui disponiamo al momento per esempio per produrre più cibo, e tu spettatore reagisci, dicendo Che meraviglia! o Che schifo!”.

lo stesso accade con l’altro progetto vincitore del premio Ambiente al World Press Photo Award nel 2020, intitolato The End of Trash – Circular Economy Solutions: dall’inceneritore danese che produce energia e calore riducendo al minimo le emissioni, ai pozzi geotermici in Islanda; dall’immenso deposito di aeroplani da smantellare in Arizona all’azienda di Prato che dagli anni ‘90 è modello di innovazione e riciclo nel settore tessile, Locatelli mostra magistralmente storie di economia circolare.

I cenciaioli che hanno fatto scuola

“La storia dell’azienda di Prato mi è piaciuta così tanto che ne ho fatto uno spin-off – ci ha raccontato Locatelli – Hanno iniziato smontando palline da tennis per fare maglioni, oggi sono uno dei distretti tessili più grandi d’Europa. E per anni lo facevano quasi vergognandosi, anche perché li chiamavano cenciaioli, mentre ora sono considerati un’eccellenza della circular economy e riciclano il 15% della lana mondiale”. È un po’ la storia del brutto anatroccolo, ma anche un’esperienza professionale fondamentale per Locatelli: “Ciò che visivamente mi ha colpito e mi intriga ancora adesso è che entrando in quell’azienda non ho visto tecnologie applicate, ma ho conosciuto l’uomo che sapeva dividere gli stracci in 7 tonalità di rosa diverse, ho ritratto persone normali che compiono gesti normali, come farsi la barba in un bagno. È stato allora che ho pensato che forse la soluzione è che il futuro dovrebbe assomigliare un po’ di più al passato”.

Il fotografo professionista oggi

Premiato anche con il prestigioso Leica Oskar Barnack Award 2020, che riconosce il valore dei suoi “Future Studies” (ovvero l’insieme di molti dei lavori sviluppati a partire dal 2011) come progetto capace di visualizzare “la ricerca di nuovi modi per la nostra futura sopravvivenza sul pianeta, e di come affrontare gli enormi problemi ambientali che abbiamo di fronte”, Locatelli rappresenta bene anche l’incarnazione più moderna di fotografo professionista.

In un mondo dove ogni giorno chiunque scatta e posta migliaia di foto in Rete, creatività e capacità tecnica di esecuzione sono solo due degli elementi che distinguono i fotografi dalla massa di quanti producono immagini grazie ad app sempre più evolute e basate sull’intelligenza artificiale. E forse ormai neanche i più importanti. A tecnica e ispirazione artistica deve aggiungersi innanzitutto “una visione a lungo termine in cui ogni lavoro, anche la singola immagine, diventa un pezzo”.

Aiuta poi sicuramente avere accesso a luoghi e persone che gli altri non possono raggiungere (e quindi fotografare), ma più di tutto oggi serve anche essere imprenditori: “Una volta c’erano le agenzie che supportavano il fotografo, ma ora il mercato editoriale è cambiato”, ha ricordato Locatelli. Quindi è il fotografo che deve trovare i finanziamenti per i progetti, anche rivolgendosi direttamente alle aziende e ai finanziatori privati. L’importante è “mantenere l’integrità indipendentemente da chi paga, sapendo perché e quando dire sì oppure no”.

E per quelli che dicono che la fotografia stia morendo a causa di smartphone e social network, la risposta di Locatelli è che “non è mai stata così bene, perché viviamo nell’era dell’immagine e una foto da sola può avere una potenza prima inimmaginabile”. Sempre a proposito dei social, se è vero che da un lato diluiscono il lavoro del professionista tra i contenuti di tanti che scattano fotografie senza essere fotografi, “a me fanno bene perché spingono a ripensare l’immagine per veicolare lo stesso messaggio su canali diversi, con linguaggi diversi, aprendo la mente”.