Luca Jurman critica Trigno: il talento è assente?

Durante l’ultima edizione di Amici, Luca Jurman ha criticato aspramente Trigno, sostenendo che non possiede doti canore. Questa accusa è stata ribadita anche in una diretta su Twitch, dove ha commentato: “Questo è quello che avete votato come talento musicale. È imbarazzante. Era meglio che votassero i giudici.” Il video è stato poi condiviso da Jurman su TikTok, dove Trigno ha risposto invitandolo a un suo concerto.

Luca Jurman ha risposto all’invito con una lettera aperta, esprimendo il suo rispetto per Trigno ma sottolineando che le sue esibizioni mancavano di capacità canore e interpretative. Ha dichiarato di preferire un messaggio più umoristico e autocritico da parte di Trigno, invece dell’invito a un concerto. Jurman ha espresso l’auspicio che Trigno decida di studiare per migliorare le proprie abilità, piuttosto che dedicarsi a concerti prematuri. Ha concluso affermando che sarebbe felice di accettare un invito futuro solo quando Trigno avrà sviluppato un vero talento musicale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it