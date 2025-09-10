Luca il futuro economico degli Stati Uniti e l’inflazione globale

Martedì, i mercati globali hanno visto un aumento dei prezzi delle azioni, del dollaro, delle materie prime e dei rendimenti obbligazionari. Tuttavia, i movimenti sono stati poco convincenti in seguito a una revisione drastica al ribasso dei dati sulla crescita occupazionale negli Stati Uniti, mentre gli investitori attendevano i prossimi dati sull’inflazione americana.

In previsione della riunione della Fed, si prevede un possibile taglio dei tassi, anche se l’inflazione si attesta intorno al 3%, ben oltre l’obiettivo del 2%. Questo potrebbe segnare una nuova normalità in cui il 3% viene considerato equivalente al 2% in termini di politica monetaria.

Un importante aggiornamento riguarda i nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti, rivisti al ribasso di quasi un milione rispetto alle stime iniziali, segnando la maggiore revisione mai registrata. In un contesto simile, ci si sarebbe aspettati un aumento delle aspettative per un taglio dei tassi, ma la probabilità è leggermente diminuita, con il dollaro che si è rafforzato.

Un altro sviluppo notevole è la fusione tra Anglo American e Teck Resources, un accordo da 53 miliardi di dollari, il secondo più grande nella storia mineraria. Questo ha portato a un aumento significativo delle azioni di entrambe le aziende.

Per quanto riguarda l’inflazione, i dati attesi per il giovedì, in particolare il rapporto CPI USA, sono molto attesi. Le previsioni stimano un’inflazione al 2,9%, e un’inflazione core al 3,1%, valori che potrebbero influenzare la decisione della Fed di tagliare i tassi.

La questione centrale resta se l’obiettivo di inflazione del 2% è ancora realistico, dato che le aspettative dei consumatori continuano a flettersi verso il 3%. La situazione attuale invita a riflessioni sul futuro della politica monetaria.