Luca e Alessandra: volano stracci fra loro e pubblicano chat private

Luca Daffrè e Alessandra Somensi sono stati fidanzati per otto ore dopo Uomini e Donne.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e la sua corteggiatrice non hanno fatto neanche in tempo a scambiarsi i numeri di telefono una volta lasciati gli studi di Maria De Filippi che hanno litigato e si sono mandati a quel paese.

Quando la notizia è stata fatta trapelare da Deianira Marzano, Luca Daffrè non ha potuto far altro che confermare facendo anche allusioni particolari, come questa:

A questo punto Alessandra Somensi non c’ha più visto e ha sbottato su Instagram. “Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi” […] “Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda era: perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu”.

Ecco il video integrale:

Luca e Alessandra, gli screen della chat

A queste storie Luca Daffrè ha risposto pubblicando uno screen di una chat che Alessandra Somensi avrebbe con alcuni suoi fan: “Mammamia non so come uscirne” ha scritto lei alle followers. E il commento di Luca a riguardo è stato: “Quando una non sa come uscirne inizia a inventarsi le cagat3, se parlassi io!“. Storia condivisa anche dalla stessa Somensi che ha provocatoriamente aggiunto: “Parla, ti giuro sono tutta orecchie!“.

Lui ha così cancellato la storia e lei ha inveito con una serie di storie.

“Quello era un gruppo Telegram nato durante il programma per darci supporto. Dopo che lui aveva pubblicato la storia a sfondo nero, erano arrivati tutti i messaggi tipo “oddio cos’è successo?” e simili, quindi ho iniziato ad argomentare. Quando poi ho visto che quell’altra gossippara [Deianira, ndr] aveva iniziato ad attaccarmi con questi screenshot infondati ho commentato: “Non so come uscirne“”.

Per poi concludere: