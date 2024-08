Luca Dotto e Rossella Fiamingo: “Lui mi tradiva con una del nuoto sinconizzato”, ora lei sta con Gregorio Paltrinieri

Rossella Fiamingo è fidanzata con Gregorio Paltrinieri e ieri, proprio negli stessi minuti, salivano entrambi sul podio alle Olimpiadi. Lei sul gradino più alto della scherma a squadre, lui su quello più basso nei 100 metri stile libero. Due medaglie portate a casa da parte dei “fidanzatini d’Italia” come li ha rinominati la stampa. Lei un tempo stava con un altro nuotatore, Luca Dotto, lasciato dopo aver scoperto una serie di tradimenti. “Ho scoperto che mi tradiva con una del nuoto sincronizzato“. Quella del “nuoto sincronizzato” era Costanza Di Camillo, ma poco importa.

Ora Luca Dotto non sta più da tempo Costanza Di Camillo e fra le sue storie più importanti va ricordata quella con Greta Zuccarello, la ballerina di Ciao Darwin vista a L’Isola dei Famosi, che avrebbe pure dovuto sposare. “Avevano già fissato la data del matrimonio“, hanno raccontato a DiPiùTv alcuni amici vicini all’ex coppia. “Poi non se ne è fatto più niente e lei si è disperata. A L’Isola dei Famosi di certo riprenderà in mano la sua vita e troverà la pace“.

Luca Dotto per Rossella Fiamingo è una storia ormai chiusa, il suo cuore ora batte per Gregorio Paltrinieri