Luca Dondoni svela i probabili cantanti big di Sanremo 2025: grandi ritorni

Mancano quattro mesi al Festival di Sanremo, ma le speculazioni sui partecipanti sono già in fervente corsa. Recentemente, All Music ha pubblicato una lista di artisti in lizza e il tema è stato discusso anche da Caterina Balivo nella trasmissione “La Volta Buona”, con il giornalista musicale Luca Dondoni in collegamento. Dondoni ha avanzato delle previsioni sugli artisti che potrebbero calcare il palco dell’Ariston.

Secondo le sue anticipazioni, Alessandra Amoroso ed Elodie potrebbero fare il loro rientro, mentre la presenza di Tiziano Ferro potrebbe essere meno probabile. Dondoni ha sottolineato che Anna, dopo il successo dei suoi brani in classifica, potrebbe avere bisogno della conferma che solo il Festival di Sanremo può fornire. È evidente che, con l’exploit dell’estate scorsa, Anna ha le carte in regola per avere un ruolo importante in questa edizione.

“Al Bano e Romina Power? Non ho certezze su di loro,” ha dichiarato Dondoni. “Tuttavia, credo che Tommaso Paradiso avrà buone chances di partecipare, così come Elodie.” Per Alessandra Amoroso, la sua partecipazione sembra probabile, e Dondoni afferma che Anna, con il suo recente successo, potrebbe aver bisogno del palcoscenico sanremese per consolidare la sua carriera oltre il fenomeno estivo proveniente dalla scorsa estate.

Dondoni rimane scettico sulla presenza di Tiziano Ferro, ritenendo che non sia ancora il momento giusto per il suo ritorno in gara, anche se non esclude completamente l’idea.

La lista di All Music per il Festival di Sanremo 2025 include nomi come Achille Lauro, Al Bano & Romina, Anna, Elodie, Francesco Gabbani e tanti altri. I fan sono già in fermento al pensiero di chi potrebbe esibirsi e si chiedono dove possano firmare per questo cast.

In conclusione, mentre il Festival di Sanremo si avvicina, le speculazioni e le aspettative continuano a crescere, con un mix di conferme e incertezze che rendono l’attesa ancora più avvincente.