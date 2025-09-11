23.1 C
Luca D’Alterio brilla al Red Carpet di Venezia con Mvmtherapy

Da StraNotizie
Luca D’Alterio, conosciuto chinesiologo clinico di Napoli e fondatore della metodologia Mvmtherapy, ha recentemente partecipato al prestigioso Red Carpet di Venezia, in occasione della Mostra del Cinema. Durante l’evento, D’Alterio ha messo in luce l’importanza della salute e del benessere, promuovendo una visione che unisce professionalità ed eleganza.

Invitato come esperto nel campo della rieducazione motoria e della medicina del benessere, D’Alterio ha presentato un approccio innovativo, sottolineando la necessità di una figura professionale come la sua nel contesto attuale. Il riconoscimento ricevuto a Venezia rappresenta il frutto di un lungo percorso che ha visto D’Alterio formare oltre 4000 professionisti nel settore della salute e del movimento, creando così un punto di riferimento per chi desidera un approccio terapeutico moderno.

A Venezia, ha introdotto il progetto Mvmtherapy Longevity, che combina medicina funzionale, allenamento neuromotorio e un nuovo paradigma del benessere orientato alla prevenzione. D’Alterio ha dichiarato che la longevità sarà fondamentale per i pazienti e per i professionisti del futuro, con l’intenzione di avviare nuovi corsi e internazionalizzare la sua metodologia.

Accompagnato dalla conduttrice Carlotta Comparini, D’Alterio ha attirato l’attenzione dei presenti, chiarendo che non è un attore ma un professionista della salute. Ha sottolineato l’importanza di portare storie significative sul Red Carpet, affermando che il benessere non è solo estetica, ma comprende cultura e consapevolezza. La sua esperienza, segnata da una storia personale di malattia, è trasformata in una missione educativa che oggi richiede visibilità per diventare cultura.

