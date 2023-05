Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono già lasciati? Lo scoop

Lo scorso 8 maggio Luca Daffrè ha concluso il suo breve trono a Uomini e Donne scegliendo Alessandra Somensi. Nemmeno il tempo di fare una vacanza insieme che pare i due si siano già lasciati. A sganciare il rumor è stata poco fa Deianira Marzano su Instagram: “Alessandra e Daffrè si sono lasciati. Diciamo che non è neanche iniziata“. Deianira ha anche pubblicato lo screen della segnalazione ricevuta da una sua follower: “Scoop! Alessandra e Luca si sono già lasciati. La fonte è super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo un parente in comune“.

Se fosse vero sarebbe un bel record, nemmeno un mese di frequentazione dopo la fine del trono. Per adesso i protagonisti non hanno commentato la notizia. In ogni caso i fan della trasmissione mariana non sono troppo sorpresi, visto che nei giorni scorsi Luca Daffrè e la sua scelta non sono apparsi quasi mai nello stesso posto, solo poche storie insieme, ma in compagnia anche di altre persone.

La scelta di Luca è Alessandra ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/2jAxhtFLFH — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2023

Luca Daffrè le parole durante la sua scelta.