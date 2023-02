Luca Daffrè: chi sono le sue ex fidanzate famose

Chi è Luca Daffrè, il nuovo tronista di Uomini e Donne? Il suo è un volto che i fan della trasmissione conoscono già dato che ha ricoperto il ruolo di corteggiatore di Teresa Langella quattro anni fa.

L’esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi gli è però durata relativamente poco perché Teresa Langella l’ha eliminato dopo aver scoperto che aveva molti amici vip (fra cui Ignazio Moser) e aveva fatto l’anno prima il tentatore tatuato a Temptation Island.

A Uomini e Donne, Luca Daffrè è poi tornato l’edizione successiva come corteggiatore di Angela Nasti. Questa volta a chiamarlo nella schiera dei corteggiatori era stata proprio la tronista: “Ti avevo visto e avevo chiesto alla produzione di averti, fisicamente mi piaci molto“. Ma anche questa volta esce da lì da single.

Luca Daffrè, chi sono le sue ex famose

La prima fidanzata famosa del modello veneto è l’influencer Camilla Caimi con cui è stato insieme nel 2020, Covid permettendo. Ha poi avuto un flirt con Sophie Codegoni (anche lei ex tronista di Uomini e Donne) poco prima che lei partecipasse al Grande Fratello Vip e qualche mese fa, invece, ha avuto una mezza storia con Oriana Marzoli.

“Con Oriana c’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. – Ha raccontato a FanPage – Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano. Io per lavoro non riuscivo mai a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare”.

Quando Daffrè ha partecipato a L’Isola dei Famosi ha avuto una corteggiatrice famosa, l’ex di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis. Ma la cotta a quanto pare è rimasta a senso unico dato che in Honduras lui non ha mai ceduto al corteggiamento e una volta rientrati in Italia pare siano rimasti solo amici.