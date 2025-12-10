Luca Da Prato conquista medaglie d’oro in Italia

Luca Da Prato, atleta tesserato per l’ASD Gorizia Nuoto, ha ottenuto risultati eccellenti ai Campionati Assoluti Regionali di Lignano Sabbiadoro. Ha vinto la medaglia d’oro nelle gare dei 50 dorso, stabilendo il Record Nazionale Italiano con un tempo di 35.23, e nei 50 stile libero. Inoltre, ha conquistato un’altra medaglia d’oro e stabilito un altro Record Nazionale Italiano nei 50 farfalla con un tempo di 33.17, migliorando la sua prestazione precedente a Lima in Perù nella Gara Mondiale. Il Comitato dell’ASD Gorizia Nuoto, presieduto da Maria Elisabetta Capasa, ha espresso le proprie congratulazioni a Luca per queste importanti affermazioni.