Luca contro Giulia Salemi, lo sfogo notturno di Onestini: “Amica di Soleil”

Giulia Salemi e il suo ruolo sono le novità più apprezzate di questa edizione del GF Vip. Sono molti i pareri positivi sulla Salemi sia dentro che fuori dalla casa di Cinecittà, eppure ieri sera qualcuno si è lamentato. Luca Onestini in piena notte ha detto che secondo lui Giulia non è imparziale e legge solo i tweet negativi nei suoi confronti. Il gieffino ha poi confessato che la ‘bastarda col tablet‘ sarebbe anche influenzata dall’amicizia che ha con Soleil.

“Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla.

Nel reality che ho fatto in Spagna era un po’ diverso come impostazione. Anche in Spagna mi facevano vedere solo cose negative e mi dicevano ‘eh vabbè ma facciamo vedere solo due tweet a testa’. Sì e io rispondevo ‘ma perché agli altri fate vedere uno bello e uno brutto’. Sì perché in Spagna facevano vedere due tweet a testa, uno positivo e uno negativo. Così sarebbe giusto e oggettivo.

Ma poi in Spagna poi avevo cinque prime serate su sette. In pratica tutti i giorni dovevi stare pronto. C’erano puntate diverse. Una serata dedicata alla nomination e al contorno, una sui dibattiti, madonna che litigate.

In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.