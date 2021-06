Luca Cobelli qualche giorno fa ha condiviso su Instagram un messaggio privato (decisamente particolare) che una sua follower gli ha inviato con tanto di foto: “Ciao, non voglio disturbarti, ma ti voglio solo dire che sei uguale a Mussolini da giovane“. L’ex protagonista de Il Collegio ed ora modello per Dolce e Gabbana ha pubblicato il tutto commentando con un sintetico ed incisivo: “Occa**o“.

La somiglia (fisica, ovviamente!) fra Luca Cobelli e Benito Mussolini effettivamente un po’ c’è (guance incavate, bocca carnosa, capello corto castano..) ma fra il notarla e il sentire l’esigenza di comunicarlo al diretto interessato, ce ne passa.

E dopo Il Fatto Quotidiano che ha pubblicato un articolo diventato poi virale (nel senso negativo del termine) dal titolo “Damiano dei Maneskin e quell’incredibile somiglianza con Lady Diana“, ecco anche la somiglianza bizzarra fra il modello ed il dittatore. Vale tutto.

Luca, che ora dovrà affrontare due maxi processi (è stato vittima di reveng porn un paio di anni fa), ora – al di là delle strane somiglianze – si sta davvero affermando come modello ed ha già sfilato in un paio di occasioni per Dolce e Gabbana.

Luca Cobelli de Il Collegio parla del suo video intimo finito su Telegram https://t.co/yOYKyMZnex — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 15, 2021

Ecco le foto delle sue sfilate: